청주서 당뇨 앓던 20대, 독감 백신 접종 이튿날 숨져

[아시아경제 김봉주 기자] 청주에서 거주하는 20대 대학생이 독감 예방주사를 맞은 뒤 이튿날 숨졌다.

12일 충북도와 경찰 등에 따르면, 전날 오후 충북대병원에서 치료받던 대학생 A(21)씨가 숨졌다.

A씨는 지난 10일 오전 10시30분께 보은보건소에서 독감 백신을 맞았다.

백신 접종 후 청주의 자췻집으로 돌아온 A씨는 이튿날 집에서 쓰러진 채 부모에 발견됐다.

A씨는 평소 당뇨 등 기저질환을 앓아 왔고, 쓰러져 병원으로 옮길 당시 혈당 수치가 정상 수준의 10배 이상이었다.

경찰은 A씨의 사인을 밝히기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다.

보은보건소에서 A씨와 같은 제조번호 백신을 맞은 주민 20명은 별다른 이상이 없는 것으로 전해졌다.

보건당국은 부검 결과를 기다리는 한편 백신과의 연관성을 조사하고 있다.

