스페인 "화이자 백신 내년 초까지 1000만명 접종분 확보"

[아시아경제 권재희 기자] 스페인이 미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 2000만회분을 확보했다고 밝혔다.

10일(현지시간) 살바도르 이야 보건부 장관은 국영 TVE 방송과 인터뷰에서 1000만명이 접종할 수 있을 만큼 충분한 양을 확보했다며 내년 초 수령 계획이라고 발표했다.

이야 장관은 코로나19 백신 접종 비용은 무료이며, 내년 4∼5월까지 충분한 사람들이 예방 접종을 할 수 있도록 여건을 마련하겠다고 강조했다.

지난달부터 하루에 1만∼2만명씩 코로나19 신규 확진자가 발생하고 있는 스페인의 누적 확진자(10일 기준)는 142만6602명, 누적 사망자는 3만9345명이다.

스페인 중앙정부는 지난달 25일 국가경계령을 선포하고 지방자치단체별로 야간 통행을 금지하거나, 이동을 제한할 수 있도록 법적 근거를 마련했다. 정부는 국가경계령을 내년 5월까지 유지할 수 있다.

이에 따라 자치주별로 오후 10시∼자정부터 다음날 오전 5∼6시 사이 통행을 금지하고 있으나, 눈에 띄는 효과가 없자 각 지자체는 추가 조치를 내놓고 있다.

안달루시아주는 오후 6시 이후 비필수 사업장을 폐쇄하기로 했고, 카탈루냐·카스티야이레온주 등은 호텔 문을 닫기로 했다고 일간 엘파이스가 전했다.

