[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘이 초대 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장 후보로 추천했던 손기호 변호사가 사의를 밝혔다.

10일 손 변호사는 당초 후보를 수락했으나 높아진 관심에 부담을 느껴 사퇴를 결심한 것으로 알려졌다.

공수처장 후보추천위는 오는 13일 2차 회의를 시작으로 후보 심사에 돌입할 예정이다.

