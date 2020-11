[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남구 삼성동 아셈타워에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 경찰과 소방 당국이 경위를 파악하고 있다.

10일 경찰 등에 따르면 서울 강남경찰서는 이날 오후 6시께 아셈타워에 폭발물이 설치됐다는 신고를 받고 내부에 있던 시민들을 대피시키고 현장을 통제하고 있다.

경찰은 현재 특공대와 폭발물 탐지견 등을 투입해 폭발물 수색을 진행하고 있다.

