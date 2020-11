[아시아경제 권재희 기자] 10일(현지시간) 독일 민간 경제연구소인 유럽경제연구센터(ZEW)에 따르면 11월 독일 경기기대지수는 39을 기록했다. 이는 예상치인 44.3은 물론 전월 56.1보다 대폭 주저앉은 수준이다.

최근 독일은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 정부의 강도 높은 재봉쇄가 이뤄지고 있다. 독일 역시 부분 봉쇄 조치를 단행하는 등 유럽 각국 정부가 2차 봉쇄 조치에 들어가자 독일 베를린에서는 시민들이 코로나19로 인해 발생한 생업 문제에 대한 재정지원을 요구하며 시위를 하기도 했다.

