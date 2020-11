[아시아경제 박지환 기자] 한국거래소는 오는 12일 치킨 프랜차이즈 기업 교촌에프앤비가 유가증권시장에 신규 상장한다고 10일 밝혔다.

공모가는 1만2300원이다. 시초가는 상장 당일 오전 8시 30분부터 9시까지 공모가의 90∼200% 범위에서 호가를 접수한 뒤 매도호가와 매수호가가 합치되는 가격으로 결정한다.

