트럼프 진영 '대선 사기' 주장 SNS 계정 무더기 차단

[아시아경제 권재희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령 진영에서 소셜 네트워크 서비스(SNS)를 통해 '대선 조작' 주장을 하는 계정이 무더기 차단 당하고 있다.

9일 워싱턴포스트(WP)에 따르면 지난 6일부터 이날까지 페이스북에는 전 백악관 수석전략가인 스티브 배넌과 연결된 계정 7개가 차단된 것으로 나타났다.

이들 계정은 '보수적 가치들', '철인들', '트럼프는 전쟁 중' 등으로 이번 대선이 사기이자 조작됐다는 입증되지 않은 주장을 퍼트려 온 것으로 알려졌다.

이들 계정의 구독자는 총 245만명에 달한다.

배넌 본인 계정은 현재 차단되지는 않았지만 콘텐츠 제한 등 부분 통제되고 있다.

앞서 트위터는 배넌의 팟캐스트 계정을 지난 5일 영구 퇴출한 바 있다. 그는 당시 앤서니 파우치 미 국립알레르기·전염병연구소 소장의 목을 백악관에 내걸어야 한다고 발언한 영상을 트위터 및 유튜브에 게시해 논란이 됐다.

배넌은 미 극우성향 매체 '브레이트바트' 설립자로서 2016년 트럼프 선거 캠프를 이끌었으나 현재는 트럼프 대통령과 관계가 틀어진 상태다.

그는 모금 사이트에서 국경장벽 건설기금 중 거액을 빼돌렸다는 혐의로 지난 8월 체포됐다가 보석으로 풀려나기도 했다.

