[아시아경제 배경환 기자] 옵티머스자산운용(옵티머스) 환매중단 사건을 수사 중인 검찰이 핵심 로비스트로 지목된 전 연예기획사 대표 신모씨를 불러 조사했다.

10일 법조계에 따르면 서울중앙지검 경제범죄형사부(주민철 부장검사)는 이날 신씨를 피의자 신분으로 불러 조사했다.

신씨는 최근 구속된 로비스트 김모씨와 달아난 기모씨와 함께 한국마사회 장외발매소 등 옵티머스의 이권 사업을 위해 정·관계 인사에게 불법 로비를 한 의혹을 받고 있다. 특히 신씨는 김재현 옵티머스 대표 등에게 법조계나 정치권, 금융권 인사들과의 인맥을 과시하며 사업에 도움을 줄 수 있다고 말한 것으로 알려졌다.

한편 검찰은 신씨에 대한 조사가 끝나면 신병 처리 방향을 결정할 방침이다. 검찰은 영장실질심사를 앞두고 잠적한 기씨의 행방도 추적 중이다.

