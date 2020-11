위안화 28개월만에 최고치 기록

[아시아경제 권재희 기자] 중국 위안화가 초강세를 이어가며 28개월만에 최고치를 기록했다.

10일 중국 인민은행은 달러 대비 위안화 중간환율을 전날 6.6123위안보다 0.0226위안 내린 6.5897위안으로 고시했다.

위안화가 달러당 6.5위안대를 기록한 것은 2018년 6월27일 이후 28개월만에 처음이다.

달러 대비 위안화 환율이 내린 것은 상대적으로 위안화 가치가 높아졌다는 것을 뜻한다.

중국 경제 회복세와 조 바이든의 미 대통령 당선 영향으로 위안화 강세가 당분간 이어질 것으로 전망된다.

또 미국 제약회사 화이자와 독일 바이오엔테크가 함께 개발 중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 효과가 90% 이상이라는 중간결과도 이날 위안화 강세에 영향을 미친 것으로 분석된다.

한편 이날 홍콩 역외시장에서 달러 대비 위안화 환율은 6.59663으로 역시 2018년 6월 이후 2년여만에 가장 낮은 수준을 기록했다.

