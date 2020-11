MK바이오파낙스 저소득 주민 위해 쌀국수 2000개 기탁

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장은 10일 오후 3시 구청장실에서 열린 저소득 주민을 위한 성품 전달식에서 관계자들에게 감사의 뜻을 표했다.

이날 MK바이오파낙스(회장 허정빈)는 저소득 주민들을 위해 사용해 달라며 364만원 상당의 쌀국수 2000개를 기탁했다.

기탁받은 쌀국수는 서울사회복지공동모금회를 통해 지역 내 저소득 가정과 사회복지시설 등에 전달될 예정이다.

노현송 구청장은 “코로나19와 추워진 날씨로 더욱 어려운 시기를 보내고 있는 취약계층 주민들을 위한 따뜻한 나눔에 감사드린다”며 “기부해주신 소중한 마음을 담아 주민들에게 잘 전달하겠다”고 말했다.

