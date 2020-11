미투젠, 3분기 누적 매출 856억… “역대 최대 매출 경신”

[아시아경제 장효원 기자] 미투젠 미투젠 950190 | 코스닥 증권정보 현재가 27,600 전일대비 450 등락률 -1.60% 거래량 48,755 전일가 28,050 2020.11.10 15:30 장마감 관련기사 [증권사가 엄선한 모멘텀 기대주] 미투젠, 희림, 스페코 외 미투젠, 주가 2만 9350원.. 전일대비 15.1%미투젠, 검색 상위 랭킹... 주가 21.76% close 은 잠정실적 발표를 통해 올 3분기 누적 연결재무제표 원화기준 매출액 856억원, 영업이익 372억원, 당기순이익 304억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 23.2%, 17.6%, 17.1% 증가한 수치로 역대 최대 실적을 기록했다.

3분기 실적은 원화기준 매출액 289억원, 영업이익 117억원, 당기순이익 96억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 매출액은 12.5% 증가했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 5.5%, 7.1% 감소한 수치다.

회사 측은 “클래식 베가스 카지노를 중심으로 한 소셜카지노 및 전략 캐주얼 카드 게임 ‘솔리테르’와 ‘트라이픽스’를 중심으로 한 캐주얼 게임 등 각 사업 주력 게임들이 안정적인 실적을 유지하는 가운데, 특히 트라이픽스의 매출이 출시 이후 북미와 유럽 지역을 중심으로 지속적인 성장을 하며 분기별 최대 매출을 기록하는 등 매출 성장에 크게 기여했다”고 밝혔다.

이어 “지난 8월 코스닥 상장으로 발생한 상장 비용 및 특별상여금 등 약 15억원의 일회성 비용이 발생해 이익이 일시적으로 감소했으나, 이러한 일시적 비용이 반영되지 않았다면 3분기 영업이익도 전년 동기 대비 견고한 실적"이라고 설명했다.

성종원 미투젠 CFO는 “4분기 겨울 시즌에는 할로윈, 추수감사절, 크리스마스 등 다양한 이벤트가 있어 매출 증가가 이뤄질 것으로 기대한다”며 “견고한 성장세를 이어가고 있는 트라이픽스를 중심으로 올해 4분기에는 신규 캐주얼 게임인 ‘워드 탭탭’을 출시할 예정이며, 이어 내년 상반기에도 소셜카지노 및 캐주얼 게임 신작을 순차적으로 출시해 지속적인 성장을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

