넥슨, 3분기 매출 8873억원…역대 최대 실적(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 넥슨이 3분기 매출 8873억원, 영업이익 3085억원을 기록했다고 10일 밝혔다. 3분기 기준 역대 최대 실적이다.

매출은 전년 대비 52%, 영업이익은 13% 증가했다.

넥슨은 '바람의나라:연', 'V4', '카트라이더 러쉬플러스' 등 모바일 게임 흥행과 '메이플스토리', '던전앤파이터', '서든어택' 등 주요 PC 게임들이 호실적을 견인했다.

특히 넥슨의 모바일 게임 매출은 전년 동기 대비 140%의 높은 성장률을 기록했다. 지난 7월 서비스를 시작한 '바람의나라: 연'은 구글플레이 최고 매출 2위 기록 후 꾸준히 모바일 게임 매출 최상위권을 유지하며 3분기 모바일 매출을 견인했다.

넥슨의 장기 흥행 지식재산권(IP)로 자리잡은 'V4'는 지난 7월 북미 및 유럽을 포함한 글로벌 150여 개 국에서 정식 서비스를 시작했고 신규 클래스 도입과 초고속 성장 업데이트 등 대규모 콘텐츠를 선보이며 성장을 이어갔다.

지난 5월 글로벌 출시한 '카트라이더 러쉬플러스'는 모바일로 즐기는 캐주얼 레이싱이라는 장르적 특성을 살려 유저층 확대와 함께 게임의 흥행을 더욱 공고히 했다.

넥슨 주요 PC 게임들의 매출도 호조를 이어갔다. 올해로 17주년을 맞이한 '메이플스토리'는 한국 지역에서 전년 동기 대비 71% 성장했고, 이외 북미·유럽 지역과 아시아·남미 지역에서 각각 178%, 165%의 높은 성장률을 기록했다.

'던전앤파이터'와 '서든어택'은 국내에서 꾸준한 성장세를 보였다. '던전앤파이터'는 전년 동기 대비 56% 성장했고, '서든어택'은 전년 동기 대비 35%의 성장률을 기록했다.

오웬 마호니 넥슨 대표는 "넥슨의 강력한 IP 파워가 PC·모바일 플랫폼 양쪽에서 저력을 발휘하며 3분기 사상 최대 실적을 달성했다"며 "4분기에도 선택과 집중의 개발 기조를 기반으로 글로벌 시장 점유율을 확대하고 멀티플랫폼 게임사로서의 입지를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.

