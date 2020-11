광주동부경찰서, 전화금융사기 피해자 도운 금융기관 직원에 감사장 전달

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주 동부경찰서는 10일 지역 내 금융기관을 방문해 전화금융사기 피해 예방에 기여한 은행 직원 2명에게 감사장을 전달했다고 밝혔다.

금융기관 직원 A씨는 지난 5일 고객이 방문해 현금 1000만 원을 인출해 달라는 피해자의 행동을 수상히 여겨 인출하려는 이유를 묻자 “대출회사에서 저금리 대출을 해준다고 해 상환금 1000만 원이 필요하다”는 말을 들었다.

A씨는 이를 보이스피싱으로 인지 후 곧바로 112에 신고했고 경찰관들이 출동할 때까지 피해자를 설득하며 시간을 지연시켰다.

또다른 직원 B씨도 피해자가 연락받은 회사에 직접 전화해 사실 여부를 확인하는 등의 노력으로 1000만 원의 금전 피해를 막을 수 있었다.

경찰조사 결과 피해자는 대출회사에서 대출금 760만 원과 위약금 240만 원 등 총 1000만 원을 상환시 저금리 대출을 해준다고 해 현금을 인출하려고 했다는 것으로 확인됐다.

금융기관 직원들에게 감사장을 직접 전달한 양우천 동부경찰서장은 “전화금융사기 범죄의 수법이 갈수록 다양해지고 증가하고 있어 은행원을 비롯한 시민들의 제보가 큰 도움이 된다. 앞으로도 적극적인 협조를 부탁드린다고”고 말했다.

