제주경찰청, 공동체치안활동 전개

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주지방경찰청은 10일 본청, 동부경찰서, 제주대학교 총여학생회와 함께하는 제8회 ‘테마가 있는 걸어서 우리학교 한바퀴’ 공동체치안활동을 전개했다고 밝혔다.

이날 진행한 공동체치안활동은 ▲안전한 캠퍼스 만들기 ▲채용제도 등 경찰홍보를 테마로 선정해 제주대 관계자 및 총여학생회와 함께 진행했다.

첫 번째 테마인 ‘안전한 캠퍼스 만들기’ 관련해선, 캠퍼스 전반을 순찰하며 범죄 취약요소는 없는지 살펴보며 실제 학생들이 체감하는 불안요소들을 청취했다.

또 학생들이 자주 이용하는 도서관, 학생회관 등 화장실에 불법 카메라가 설치되어 있지 않은지 등도 점검했다.

두 번째 테마인 ‘채용제도 등 경찰홍보’ 활동은 제주대 학생회관에서 경찰공무원 응시자격 및 시험방법 등 채용제도를 홍보하는 한편 매달 제주대 화장실 통신문 및 총여학생회 ‘다움’ SNS로 홍보되고 있는 ‘응답순찰’ 등 경찰활동을 홍보했다.

응답순찰이란 주민이 원하는 순찰시간·장소를 접수, 순찰결과를 통보하는 제주경찰 치안서비스다.

제주경찰청 관계자는 “기존 초등학교 주변 등 우리동네 순찰에서 나아가, 제주대 캠퍼스를 학교 관계자와 학생들이 직접 함께함으로써 안전한 캠퍼스 환경 조성의 사회 관심도를 제고하기 위해 추진했다”며 “앞으로도 학생들이 안전한 환경에서 교육받을 수 있도록 사회의 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr