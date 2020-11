17년 만에 대통령이 참석하는 '농업인의 날' 행사

11일 靑 행사, 2003년 이후 첫 대통령 참석…팔도 쌀 5㎏ 공영홈쇼핑 판매 행사도

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 11일 '농업인의 날 행사'에 문재인 대통령이 참석한다. 농업인의 날 행사에 대통령이 참석하는 것은 2003년 노무현 당시 대통령에 이어 17년 만이다.

임세은 청와대 부대변인은 10일 춘추관 브리핑을 통해 "내일 11월11일 오전 11시, 제25회 ‘농업인의 날’에 문재인 대통령이 17년 만에 참석한다. 이는 2003년 제8회 노무현 대통령 참석 이후 처음"이라고 말했다.

임 부대변인은 "문 대통령은 농어업을 통해 자연의 섭리를 배우게 되며, 공동체를 중요하게 여기는 우수한 민족이 된 것은 농어업으로 형성된 협동정신이 바탕이 돼 왔고, 농어촌의 미래가 대한민국의 미래라고 강조해왔다"고 설명했다.

내일 농업인의 날 행사는 농업인들을 청와대로 초청 진행한다. 청와대는 올해 수해와 아프리카돼지열병, 코로나 등으로 농업인들이 어려움을 겪는 것을 고려해 사기를 진작시키고, 안전한 먹거리를 책임지고 있음을 예우하고자 이번 행사를 마련했다.

임 부대변인은 "행사가 열리는 청와대는 옛 경복궁 후원으로, 대대로 풍년을 기원하고 풍흉을 살피기 위해 친경전, 경농재를 두었던 곳이며, 8도를 상징하는 ‘팔도배미’를 조성하여 각 도에서 올라온 곡식 종자를 심어 풍흉을 살펴왔던 곳"이라고 설명했다.

이날 행사와 함께 전국 8도 고품질 대표 품종을 하나로 모아 만든 최초의 상품 ‘대한민국 쌀’ 5㎏을 공영 홈쇼핑에서 생방송으로 판매한다. 청와대 사랑채 특설무대에서 ‘팔도배미’를 바라보며 진행한다.

문 대통령은 이날 특선 ‘대한민국 쌀’로 오찬을 할 예정이다.

임 부대변인은 "전국 8도 품종의 쌀은 경기 해들, 강원 오대, 충북 참드림, 충남 삼광, 경북 일품, 경남 형호진미, 전북 신동진, 전남 새일미 등 각 도를 대표하는 고품질 쌀로 구성돼 있다. 상품은 5000개 한정으로 판매한다"고 말했다.

한편 식전에 2020년 노벨평화상 수상기관인 유엔세계식량계획(WFP)의 데이비드 비즐리 사무총장의 농업인의 날 축하 특별 영상메시지를 소개할 계획이다.

임 부대변인은 "우리나라는 UN기구 중 WFP로부터 가장 큰 규모의 원조를 받았던 나라였는데, 이제는 국제사회에서 공여국으로 활동하고 있다"면서 "(비즐리 사무총장은) 기구가 노벨평화상을 받게 된 것은 대한민국의 아낌없는 지원 덕분이라고 이야기 할 예정"이라고 말했다.

비즐리 사무총장의 부친은 한국전쟁 참전 용사로 알려졌다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr