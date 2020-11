삼성전자, 이번엔 '6만전자 징크스' 깰까

[아시아경제 이민지 기자] ‘ 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 18,860,422 전일가 60,200 2020.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락이재용 재판부, 삼성준법감시委 전문심리위원 3명 구성 완료(종합) close 에 6만원은 마의 벽이다. 올려놓으면 떨어지고 다시 올려놓으면 또 떨어지고.' 미국 대선 불확실성이 걷히면서 글로벌 증시가 오름세를 보이는 가운데 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 18,860,422 전일가 60,200 2020.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락이재용 재판부, 삼성준법감시委 전문심리위원 3명 구성 완료(종합) close 도 지지부진했던 주가에서 탈피해 6만원대로 올라섰다. 그러나 주가가 6만원대에서 고꾸라지는 이른바 '6만전자 징크스'가 나타날 조짐이 보이면서 주주 게시판에는 지지부진한 주가 흐름을 성토하는 글들이 올라오고 있다.

10일 한국거래소에 따르면 이날 오후 3시께 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 18,860,422 전일가 60,200 2020.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락이재용 재판부, 삼성준법감시委 전문심리위원 3명 구성 완료(종합) close 는 전장과 같은 6만200원에 거래됐다. 장중 6만500원까지 상승했던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 18,860,422 전일가 60,200 2020.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락이재용 재판부, 삼성준법감시委 전문심리위원 3명 구성 완료(종합) close 는 5만9500까지 하락하며 6만원대에서 등락을 이어가고 있다. 이날 증시에선 기관들이 순매도로 돌아서면서 주가가 내림세를 보였다. 현재 기관투자가는 107만주를 시장에 순매도했고, 외국인은 35만주를 순매수했다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 18,860,422 전일가 60,200 2020.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락이재용 재판부, 삼성준법감시委 전문심리위원 3명 구성 완료(종합) close 가 6만원 대에서 안착을 시도하고 있지만, 개인들은 이달 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 18,860,422 전일가 60,200 2020.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락이재용 재판부, 삼성준법감시委 전문심리위원 3명 구성 완료(종합) close 에 대해 매도세를 유지하고 있다. 이달 투자자 동향을 살펴보면 개인들은 1210만주가량을 시장에 팔아치웠다. 하루 새 3%가량 상승했던 지난 5일엔 하루 동안에만 880만주를 시장에 내놓았다. 그간 외국인과 기관들이 6만원 부근에서 매도세를 키우며 주가 하락을 부추기자 개인들도 심리적 저항선이 6만원대에 형성된 것으로 분석된다. 일부 주주 게시판에는 "6만원 아래에선 사고 6만원 위에선 무조건 팔아야 하는 것이 '국룰(보편적으로 통용되는 규칙)'이다"는 말도 나왔다.

증권가의 시각은 사뭇 다르다. 증시 전문가들은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 18,860,422 전일가 60,200 2020.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락이재용 재판부, 삼성준법감시委 전문심리위원 3명 구성 완료(종합) close 에 대한 목표주가를 최대 8만6000원까지 제시하고 있다. 중간값은 7만6000원 부근으로 지금보다 30% 넘게 오를 수 있다고 내다봤다. 4분기에는 매출액은 63조4838억원, 영업이익은 10조2668억원을 기록해 전 분기 대비 각각 5%, 16% 줄어들 것으로 추정되지만 내년부터 실적 증익에 국면에 들어갈 수 있다는데 더 집중한 것이다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 18,860,422 전일가 60,200 2020.11.10 15:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 오후에도 보합세…"항공·여행 관련주 상승"코스피, 장 초반 하락전환 … 네이버·카카오 3%대 급락이재용 재판부, 삼성준법감시委 전문심리위원 3명 구성 완료(종합) close 는 화웨이에 대한 미국의 규제로 미국과 유럽지역에서 통신 부문이 수혜를 보고 있다. 모바일 반도체 수요 급증에 따른 낸드와 D램의 가격 상승으로 내년엔 반도체 사업 부문의 실적 개선도 예상된다. 주주환원 정책이 강화될 수 있다는 전망 역시 주가에 긍정적이다. 황민성 삼성증권 연구원은 "시장이 기대했던 환원 정책이 3분기에서 순연됐지만 배당 확대와 장기적인 환원 증가는 돌이킬 수 없는 추이라는 점에 주목해야 한다"고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr