포항지진 피해조사 사무실 개소식 … 이강덕 시장 "실질적인 피해구제" 강조

손해사정 인력 최대 100명까지 상주

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 이강덕 포항시장은 9일 포항지진 피해조사 현장사무소 개소식에 참석해 본격적인 피해조사 시작에 대한 환영과 함께 당부 인사를 전했다.

원활한 포항지진 피해 상황 조사와 손해사정을 하기 위해 포항에 개소한 현장사무소는 남구 중흥로 포항빌딩 3층과 4층에 위치해 있다. 손해사정 인력이 최소 30명 이상 최대 100명까지 상주한다.

이날 개소식에는 이 시장과 권용식 국무조정실 포항지진진상규명 및 피해구제 지원단장, 대한손해사정법인협회 회장, 손해사정업체 대표 및 직원 등 40여 명이 참석했다.

이 시장은 환영 인사에서 "이번 현장사무소 개소는 지진이 발생한 포항에 손해사정사들이 직접 내려와 실제로 머무르며, 아직도 아픈 기억에서 완전히 벗어나지 못한 지역주민들 가까이에서 아픔을 공유하며 피해를 조사한다는 점에서 그 의미가 매우 크다"고 강조했다.

이어 "손해사정사들의 조사 결과가 피해구제 지원금 결정에 매우 중요한 만큼 포항시와 긴밀히 협조해 투명하고 합리적으로 조사를 진행해 달라"면서 "지진 피해 지역민들의 안타까운 입장을 고려해 실질적인 피해구제가 이뤄질 수 있도록 노력해주기를 바란다"고 덧붙였다.

한편, 개소식 이후에는 포항시와 국무조정실 지원단 직원들이 시청에서 실무회의를 갖고, 지난 달 27일 피해구제와 관련한 협의 중 나온 포항시의 건의사항과 각종 현안을 점검하고 의견을 나눴다.

