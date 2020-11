NH농협은행, 대한약사회 회원에 최대 1.7%p 금리 우대

대한약사회와 금융지원 업무협약으로 'NH메디칼론' 추진 가속화

[아시아경제 박선미 기자]NH농협은행은 서울시 서초구에 위치한 대한약사회 회관에서 대한약사회와 금융지원을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 농협은행은 약사회 회원들을 위해 NH 메디칼론 금리우대 및 맞춤형 금융서비스를 제공한다. 대한약사회는 NH메디칼론 상품을 대한약사회 홈페이지에 게재하는 한편, 대한약사회 소속지회, 분회 등을 활용한 홍보 등 지속적인 협력관계를 구축하기로 했다.

NH메디칼론은 병?의원, 약국 등 의료기관과 노인요양시설을 운영하는 사업자가 연간 매출액의 절반 또는 공단으로부터 받는 연간 요양급여수령액 중 적은 금액을 한도로 자유롭게 입?출금을 이용할 수 있는 마이너스통장 방식의 신용대출이다. 협약 우대 금리 최대 1.0%포인트를 포함해 최대 1.7%포인트까지 금리 우대가 가능하다.

손병환 행장은 “협약을 계기로 대한약사회 회원을 위한 맞춤형 금융지원 서비스를 제공하는 등 양 기관이 든든한 파트너로서 미래지향적 관계로 발전할 것으로 믿는다”며 “특히 농협은행은 지난 6월 선정된 국민건강보험공단의 요양기관 금융대출이용 지원 사업자로서의 위치가 더욱 공고하게 될 것”이라고 말했다.

