경동나비엔은 올해 3분기 연결기준 영업이익이 지난해 동기 대비 148.3% 상승한 228억원으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.

같은 기간 매출액은 2103억원으로 전년보다 15.5% 증가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr