경동나비엔, 스마트홈 기업 코맥스 328억에 인수

김대현기자

입력2025.12.17 19:33

경동나비엔 이 스마트홈 전문기업 코맥스를 328억원에 인수한다.


17일 경동나비엔은 스마트홈 사업 확장을 위해 이 같은 결정을 내렸다고 밝혔다.

전날 경동나비엔은 코맥스와 인수 계약을 체결했다. 관련 절차는 내년 2월 마무리될 예정이다. 인수 이후에도 코맥스 브랜드와 판매·생산 체계, 고객 서비스는 유지된다.


1968년 설립된 코맥스는 CCTV, 도어록 등 제품과 이를 연결하는 네트워크를 판매·공급하는 기업이다. 그간 100여개국 이상에 관련 제품을 수출해왔다.

경동나비엔, 스마트홈 기업 코맥스 328억에 인수
경동나비엔은 주력 제품인 보일러와 온수기, 제습 환기청정기, 나비엔 매직 주방기기 등을 코맥스의 제품·서비스와 연동하면 스마트 홈 시스템의 통합 허브 기능을 갖출 수 있을 것으로 기대하고 있다.


김용범 경동나비엔 영업마케팅 총괄은 "코맥스의 제품과 브랜드 인지도를 활용해 시장 점유율과 영향력을 조기에 확대하고, 제품 연계를 통해 시너지를 높일 수 있도록 연구개발과 생산 능력을 확충해 나갈 계획"이라고 전했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
