경동나비엔, 스마트홈 기업 코맥스 328억에 인수

경동나비엔 경동나비엔 009450 | 코스피 증권정보 현재가 57,400 전일대비 1,100 등락률 +1.95% 거래량 23,464 전일가 56,300 2025.12.17 15:30 기준 관련기사 보일러 하자 42%만 보상…합의율 최다 경동나비엔, 귀뚜라미 낮아SK증권 "대선 이후 주목해야 할 중소형주, 솔트룩스·루닛 등"재래식 화장실 없애고 연탄 대신 도시가스…새뜰마을사업, 10년간 177곳 바꿔 전 종목 시세 보기 close 이 스마트홈 전문기업 코맥스를 328억원에 인수한다.

17일 경동나비엔은 스마트홈 사업 확장을 위해 이 같은 결정을 내렸다고 밝혔다.

전날 경동나비엔은 코맥스와 인수 계약을 체결했다. 관련 절차는 내년 2월 마무리될 예정이다. 인수 이후에도 코맥스 브랜드와 판매·생산 체계, 고객 서비스는 유지된다.

1968년 설립된 코맥스는 CCTV, 도어록 등 제품과 이를 연결하는 네트워크를 판매·공급하는 기업이다. 그간 100여개국 이상에 관련 제품을 수출해왔다.

경동나비엔은 주력 제품인 보일러와 온수기, 제습 환기청정기, 나비엔 매직 주방기기 등을 코맥스의 제품·서비스와 연동하면 스마트 홈 시스템의 통합 허브 기능을 갖출 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김용범 경동나비엔 영업마케팅 총괄은 "코맥스의 제품과 브랜드 인지도를 활용해 시장 점유율과 영향력을 조기에 확대하고, 제품 연계를 통해 시너지를 높일 수 있도록 연구개발과 생산 능력을 확충해 나갈 계획"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>