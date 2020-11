[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 10일 행복드림종합사회복지관 개관식을 갖고 본격 운영에 들어갔다고 밝혔다.

하남동 산정빛여울채 아파트 단지 내 문을 연 복지관은 프로그램실, 작은도서관, 경로식당, 대강당 등 시설을 갖추고 있다.

이날 개관식은 ‘함께 만드는 마을, 행복한 산정’이라는 주제로 포토존, 에코백 만들기 등 다양한 부대행사와 함께 진행됐다.

구는 복지관은 개관에 앞서 산정빛여울채 아파트 전체 414세대를 대상으로 지역주민 욕구조사를 실시, 향후 결과를 바탕으로 마을공동체 활성화를 위한 다양한 복지사업을 추진할 방침이다.

구 관계자는 “개관식을 시작으로 지역사회에 행복을 전하고, 마을을 하나로 잇는 복지 중심 기관이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

