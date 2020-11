성수동 패션밸리 자리굳히기

패션 중견업체·무신사 신진 디자이너 브랜드 속속 이전

[아시아경제 조유진 기자] MZ(밀레니얼+Z)세대가 선호하는 신진 디자이너 브랜드와 패션 중견업체들이 성수동 일대에 둥지를 틀며 성수동 일대가 '패션의 메카'로 변모하고 있다.

10일 관련업계에 따르면 패션 중견업체 보끄레머천다이징은 내달 중 성수동 사옥 이전을 완료할 계획이다. 보끄레머천다이징은 길동에 위치한 사옥을 최근 매각하고 이곳에 근무 중인 인력 전부를 성수동으로 이주한다. 이동하는 인력은 80여명이다.

보끄레머천다이징 관계자는 "길동 사옥을 매각하고 성수동 신사옥을 임대해 이사를 준비중에 있다"며 "일정이 아직 구체화되지는 않았지만 연내 이전을 완료할 계획"이라고 말했다. 보끄레머천다이징은 온앤온, 올리브데올리브, 라빠레뜨 등 국내 여성복 대표 브랜드를 전개하는 패션 중견업체로, 2015년 해외 디자이너 브랜드 조이그라이슨, 지난해 루에브르를 런칭하며 패션 액세사리와 면세점까지 영역을 넓히고 있다.

여성 패션 플랫폼 하고도 최근 성수동행을 완료했다. 하고는 강남에 위치한 임대 사옥을 정리하고 성수동 카페거리 인근 건물로 이전을 완료했다. 최근 몇 년 사이 급성장한 신진 디자이너 브랜드들도 이곳에 차례로 둥지를 틀었다. 국내 1위 온라인 패션 플랫폼 무신사의 대표 브랜드인 메종미네드는 지난 5월 성수동으로 이전을 완료했고, 오아이오아이는 지난해 9월 이사했다. 그밖에 페넥(2017년12월)과 엑셀시오르(2018년), 키르시(2015년) 등도 일찍이 성수동에 자리를 잡았다.

서울 각 권역에서 각개전투해온 패션사들이 성수동으로 집중되면서 성수동이 패션의 메카로 다시 떠오르고 있다. 1970년대부터 제화 제조공장, 원부자재 업체와 상점들이 밀집한 수제화 거리로 시작해 최근 패션, 뷰티 브랜드들이 체험형 매장을 내거나 본사를 이전하는 등 성수동으로 모여들고 있다.

폐공장을 리모델링한 카페와 갤러리, 편집숍들이 들어서면서 성수동 일대가 밀레니얼의 성지로 떠오르면서다. 최근 코오롱인더 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)의 양가죽 브랜드 아카이브 앱크의 첫 오프라인 쇼룸과 아모레퍼시픽의 체험형 매장 아모레성수 등 대기업 오프라인 매장도 이곳에 둥지를 틀었다.

업계 관계자는 "패션 중소업체들이 대거 성수동으로 진출하면서 성수동이 패션의 도시로 자리 잡아가고 있다"며 "패션업계 업무 특성상 회의실 등 사무 공간을 많이 필요로 하는데다 지리적으로 강남 이동에 따르는 교통 편의상의 이점, 부동산 개발 호재 등도 배경으로 작용했다"고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr