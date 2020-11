우리은행, ‘우리 200일 적금' 가입 앵콜 이벤트

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 지난 9월25일 네이버웹툰 ‘유미의 세포들’과 컬래버레이션해 출시한 '우리 200일 적금'의 가입 앵콜 이벤트를 실시한다고 10일 밝혔다.

웹툰 방식의 새로운 인터페이스를 도입한 ‘우리 200일 적금’은 고객들의 호응 속에 조기 완판이 예상돼 10만좌를 추가 판매하기로 결정했다는 설명이다.

우리은행은 이에 따라 12월23일까지 ‘앵콜! 유미와 함께하는 우리 200일 적금’ 이벤트를 진행한다. 적금 가입자 대상으로 추첨을 통해 유미의 세포들 캐릭터 상품(피규어, 인형, 파우치, 모바일링)을 총 200명에게 지급한다.

자세한 이벤트 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리은행 모바일뱅킹인 우리원(WON)뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

‘우리 200일 적금’은 우리원뱅킹에서 가입이 가능하며, 일일 3만원 이내 금액으로 나에게 맞는 플랜을 정해 다양한 방법으로 입금할 수 있다. 입금 플랜은 ▲내가 정한 특정금액을 매일 자동이체 하는 자동이체 플랜 ▲매일 푸시를 받아 누르면 한번에 입금되는 꾹 입금 플랜 ▲내가 지정한 계좌의 일정금액 미만의 잔돈을 매일 자동으로 입금하는 계좌 자투리 적립 플랜이 있다.

적금 이율은 최대 2.3%로 기본금리 1.0%와 우대금리 1.3%포인트를 적용한다. 우대금리는 적금가입을 100일까지 유지하면 0.4%포인트, 200일까지 유지하면 0.4%포인트, 우리은행 오픈뱅킹에 타행계좌를 등록하고 유지하면 0.5%포인트를 제공해 적금 유지만 하면 우대금리를 쉽게 적용받을 수 있다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr