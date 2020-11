“땅 줄테니 기장으로 오라” … 부산 기장군, ‘원안위’ 이전 통큰 제안

기장군, 원자력발전소 소재 도시에 이전하는 것이 마땅

부지무상 제공·행정지원 제시 … 고리1호기도 해체 앞둬

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “땅 내줄테니 기장으로 오라.” 부산 기장군이 원전 안전의 컨트롤타워 역할을 하는 원자력안전위원회의 기장군 이전을 정부에 요구했다.

정부가 ‘원안위’를 세종시나 대전시로 이전하는 방안을 추진 중이라는 소식에 대해 기장군은 10일 반대입장을 밝히고 부지제공과 행정 지원 등 인센티브책을 내세워 기장군 내로 이전을 요구한다는 방침을 세웠다.

기장군은 11월 11일 오전 9시 30분 원안위 기장군 이전을 위한 대책회의를 군수 주재로 열고, 원안위의 기장군 이전을 위한 기장군의 역할과 대응책 등을 논의했다.

오규석 기장군수는 “원자력안전위원회는 원자력발전소가 있는 원전 소재 도시로 이전하는 것이 마땅하다. 원전 현장에 있어야 상시적인 안전 점검과 현장 확인이 가능하다. 원전불모지로 이전한다면 서울에 있는 것과 무엇이 다른지 정부에 묻고 싶다”고 말했다.

오 군수는 “5개 원전 소재 도시 중에서도 기장군은 세계 최대 원전 밀집지역이고 국내 최초의 원전인 고리1호기가 해체 절차를 진행 중인 지역이면서 부산, 울산, 경남의 800만 주민이 살고 있는 인구밀집지역이기도 하다”며 원안위 이전의 타당성을 강조했다.

기장군으로 원안위를 이전하는 것이 지역의 특수성을 감안해 추진 중인 정부의 공공기관 지방이전 취지와 원칙에도 맞다는 주장이다.

오 군수는 “원안위 기장군 이전 추진을 위해 부지 무상 제공은 물론 필요한 모든 행정 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

그는 또 “지난 40여년간 국가발전의 원동력이 되는 전력 생산을 위해 기장군민들은 각종 정신적, 재산적 피해를 감내해 왔다. 이제는 중앙정부가 이에 대해 보상을 할 차례로, 그중 하나가 원안위의 기장군 이전과 도시철도 기장선·정관선 건설이다”고 주장했다.

도시철도 기장선·정관선은 원전비상사태 시 신속하게 대피할 수 있는 유일한 대규모 교통수단으로 17만 기장군민과 340만 부산 시민의 안전과 생명을 지켜줄 생명선 역할을 한다는 설명이다.

오 군수는 “원전 연장 선상에서 정부는 도시철도 기장선·정관선을 BC등 경제성을 떠나 정부의 예비타당성 면제 사업으로 선정해 조속히 건설해야 한다”고 강조했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr