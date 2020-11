하나캐피탈, 3000억원 규모 ESG채권 발행

연기금, ESG펀드 등 국내 ESG 투자자들 참여

[아시아경제 기하영 기자]하나캐피탈은 사회적 기업으로서 책임을 실천하기 위해 3000억원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조)채권을 발행할 예정이라고 10일 밝혔다.

ESG채권은 신재생에너지를 비롯한 친환경 시설 투자, 중소기업 지원 및 취약계층 지원, 사회 지원 프로젝트에 사용되는 자금을 조달하는 채권이다. 이번 하나캐피탈 발행에는 연기금, ESG펀드 등 국내 ESG투자자들이 참여했다.

하나캐피탈은 ESG채권을 발행하기 위해 ESG 적격인증기관인 딜로이트 안진회계법인로부터 ESG채권 관리체계 인증을 획득했다. 이번 하나캐피탈의 ESG채권은 3000억원 중 2200억원 이상이 3년 이상에 집중될 예정이다.

하나캐피탈은 2018년 2월 하나금융지주의 100% 자회사로 편입되고 2019년 3월 2000억원을 증자해 자기자본이 1조를 넘었다. 최근 본업과 연관된 친환경 운송수단 대상 금융상품 제공을 넘어서 청년지원사업 및 벤처기업 프로젝트 등에 지원하고 있다. 앞으로도 이번 ESG 채권 발행을 통해 관련 투자를 전략적으로 확대할 예정이다.

하나캐피탈 관계자는 "이번 ESG채권 발행을 통한 자금을 활용해 공익 창출과 사업 다각화를 도모하며 앞으로도 ESG경영을 가속해 나갈 예정"이라고 말했다.

