롯데온, 롯데온세상 앵콜전…매일 '최대 50%' 할인쿠폰 1만장 푼다

[아시아경제 차민영 기자] 롯데온(ON)이 지난달 호응을 얻은 ‘롯데온세상’ 행사 앵콜전을 진행한다고 10일 밝혔다.

롯데온은 오는 12일까지 사흘간 ‘어게인 72시간 롯데온세상’을 개최한다. 지난달 롯데온세상 행사에서 좋은 실적을 거뒀던 무스너클, 라코스테, LG전자 등 100개 브랜드가 참여하며 행사 기간 매일 오전 10시에 최대 50% 할인 쿠폰을 선착순으로 1만장 배포한다. 행사 상품에 따라 7% 즉시 카드 할인 혜택도 받을 수 있다.

어게인 72시간 롯데온세상에서는 롯데온세상에서 인기를 끌었던 상품을 포함해 겨울 용품 중심으로 행사 상품을 준비했다. 프리미엄 패딩인 ‘무스너클 여성 케스웍 경량 패딩’을 판매가 대비 40% 할인된 48만2170원에, ‘블루독 다운점퍼 겨울 아우터’를 9만3260원에, ‘라코스테 기모 맨투맨’을 5만4900원에 판매한다.

화장품에서는 ‘피지오겔 DMT 크림(150ml)’과 ‘피지오겔 로션(200ml)’를 각 2만1330원과 1만8390원에, ‘일리윤 세라마이드 아토로션(528ml2개)’을 2만6580원에 선보인다. 그리고 오는 12일에는 ‘닥터포헤어’의 브랜드 전 상품을 최대 60% 할인 판매하며, 대표 상품으로 ‘닥터포헤어 씨솔트 스케일러 두피스케일링 (200g*2)’을 2만5000원에 선보인다.

롯데온세상에서 호응을 얻은 ‘농심 인기 라면 세트’는 최대 혜택가 1만2960원에 판매하며 농심 라면과 과자를 최대 50% 할인된 가격에 준비했다.

권오열 롯데e커머스 영업총괄팀장은 “지난달 롯데온세상에 보내주신 성원에 감사하는 마음으로 어게인 72시간 롯데온세상을 기획했다“며 “최대 50% 할인 쿠폰 및 카드 즉시 할인 등의 혜택을 준비했으며, 롯데온세상 인기 상품 및 겨울 상품을 저렴한 가격에 구매할 수 있는 기회”라고 말했다.

