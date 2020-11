광주대 대학일자리센터, 청년고용정책 홍보 앞장

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교가 학생들이 활용할 수 있는 청년고용정책 홍보에 적극 나서고 있다.

광주대 대학일자리센터는 고용노동부 등에서 지원하는 청년고용정책에 대한 인지도 제고와 활용도 향상을 위해 재학생을 대상으로 ‘청년고용정책 경진대회’를 개최했다고 10일 밝혔다.

온라인 예선에 총 226명이 참여하며 많은 관심 속에 진행된 이번 대회에는 청년고용정책을 비롯해 국가직무능력표준(NCS), 근로기준법, 해외 취업 등과 관련된 문제가 출제됐다.

도전 골든벨 형식의 본선을 통해 김지원(경찰법행정학부·2년) 학생이 대상의 영예를 안았으며 이민선(사회복지학부·3년) 학생과 등 7명이 최우수상과 우수상을 받았다.

윤홍상 광주대 대학일자리센터장은 “청년고용정책과 대학일자리센터 사업에 대한 인지도를 높이고, 학생들에게 필요한 정책들을 적극적으로 활용할 수 있도록 이번 대회를 마련했다”고 말했다.

