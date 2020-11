[아시아경제 조유진 기자] BYC BYC 001460 | 코스피 증권정보 현재가 258,000 전일대비 11,000 등락률 +4.45% 거래량 1,039 전일가 247,000 2020.11.10 10:18 장중(20분지연) 관련기사 BYC, 기모 소재 여성 잠옷세트 출시BYC, 기능성 홈웨어 보디히트 출시BYC, 실내복 겸한 '아린 내복' 출시 close 는 편안한 착용감의 황사방역마스크 ‘BYC KF94 마스크’를 출시했다고 10일 밝혔다.

이번 신제품은 국내에서 제작된 황사방역마스크로 와이어 프레임에 기능성 코지지대로 안면 밀착이 가능해 편안하게 착용할 수 있다.

4중 구조로 외부 오염물질에 대한 차단효과가 높고, 식약처로부터 의약외품으로 KF94인증을 취득해 안전하게 사용할 수 있다.

가격은 개당 1000원으로 BYC 공식 온라인쇼핑몰과 직영점에서 구입할 수 있다.

BYC 관계자는 “마스크 사용이 일상화되면서 편안하고 좋은 재질의 마스크 제품을 찾는 사람들이 늘어나고 있다”며, “BYC 마스크로 안전한 일상생활과 건강 관리를 하시길 바란다”고 전했다.

