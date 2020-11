IBK기업은행, 해외직구 시즌 ‘11월 알리익스프레스 할인’ 이벤트

알리익스프레스 미화 기준 50달러 이상 구매 시 22달러 할인 혜택 제공

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 해외직구 시즌을 맞이해 ‘11월 알리익스프레스 할인 이벤트’를 진행한다고 10일 밝혔다.

기업은행 마스터카드 브랜드 소지 회원이 광군제와 블랙프라이데이 기간에 알리익스프레스에서 미화 기준 50달러 이상 구매 하면 22달러를 즉시 할인 받을 수 있다.

광군제는 11일 오후 5시부터 선착순 2200명에게, 블랙프라이데이는 23일 오후 5시부터 선착순 1300명에게 할인 혜택을 제공한다.

또 기업은행은 해외 온라인 이용 고객을 위해 ‘해외직구엔 IBK카드‘ 이벤트를 이달 30일까지 진행 중이다. BC카드 홈페이지, 페이북 애플리케이션에서 이벤트에 응모하고 해외 온라인에서 개인카드로 결제하면 누적 결제 금액에 따라 최대 5만원 캐시백을 제공한다.

이벤트에 대한 상세 내용은 IBK기업은행 홈페이지에서 확인할 수 있다.

