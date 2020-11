속보[아시아경제 한승곤 기자] 미국 제약회사 화이자가 개발하고 있는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신이 효과가 90%에 달한다는 희소식이 나오자 환호가 쏟아졌다.

그러나 전문가들은 이 백신이 실제로 대규모 접종이 이뤄지고, 나아가 팬데믹(전염병의 세계적 확산)의 판도를 바꾸기까지는 아직 산 넘어 산이라며 신중한 목소리를 냈다.

9일(현지시간) 외신들을 종합하면 화이자를 비롯해 개발 마지막 단계에 진입한 코로나19 백신들의 난제는 얼마나 신속하게 대규모로 백신을 공급해 사회 전반에 지속적 효과를 내느냐로 압축된다.

