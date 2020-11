원안위, 방사선 측정 방법 안내서 발간

'생활 속의 방사선 바로 알기' 지침서 펴내

[아시아경제 문채석 기자] 정부가 정확한 방사선 측정 방법을 국민들에게 안내하기 위해 지침서를 발간했다.

원자력안전위원회는 '생활 속의 방사선 바로 알기' 지침서를 마련하고 10일 공개했다.

지침서는 생활 방사선에 대한 올바른 이해와 정확한 측정 방법 안내를 위해 발간됐다.

지침서엔 우리 생활 주변에 있는 방사선의 종류와 인체에 미치는 영향 정도를 소개돼 있다.

생활 방사선에 의한 영향을 최소화하기 위해 정부가 추진하는 안전 관리 현황을 소개했다.

특히 부적합한 제품에서 방출될 수 있는 방사선 또는 라돈에 대해 누구나 쉽게 측정할 수 있는 방법과 주의사항을 순서대로 상세하게 담았다.

원안위는 이를 통해 잘못된 방사선 측정 때문에 생기는 국민들의 불안감을 최소화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

지침서는 원안위 누리집에 그림파일(PDF) 형태로 게재되 예정이다.

원안위 관계자는 "관련 부처 및 전국 지방자치단체에도 배포해 생활 방사선에 대한 정확한 이해와 민원 안내에 활용하고, 향후 생활 방사선 교육에도 쓸 계획"이라고 말했다.

