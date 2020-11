하이투자증권, 신탁·랩 운용자산 2년 만에 6배 성장

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권이 최근 2년만에 신탁·랩(wrap) 운용자산을 6배 이상 성장시키며 수익구조 다변화에 성공했다.

하이투자증권은 10일 신탁·랩 영업에 집중한 결과 2018년 말 1조8000억원 수준이던 신탁·랩 운용자산이 올해 11월 초 현재 10조 원을 넘어섰다고 밝혔다.

특히 2018년 말 약 300억원 수준에 불과했던 랩어카운트 수탁고는 2020년 11월 초 현재 3조3000억원 규모로 110배 이상의 급속한 성장세를 나타냈다.

그동안 하이투자증권은 고객 맞춤형 상품 공급 역량 강화를 위해 대표이사 직속으로 고객자산운용본부를 신설하고 산하에 신탁·랩 운용부를 배치하는 등 직제개편과 동시에 외부 인력을 보강해 운용 역량을 강화했다. 또 운용과 판매조직 간의 정기적인 협업을 통해 개인 및 법인 고객을 대상으로 시장상황과 고객니즈에 적합한 다양한 고객 맞춤형 상품 공급에도 주력했다.

하이투자증권 고객자산운용본부의 대표 상품으로는 연기금 및 일반법인 고객을 대상으로 우량 채권 및 기업어음(CP) 등에 투자하는 신탁·랩 상품이 있다. 특히 개인고객을 대상으로 판매하는 임대형부동산펀드신탁 및 분할매수 상장지수펀드(ETF)랩은 각각 4%, 8%대의 우수한 연간 운용 수익률을 기록중이다.

위상식 하이투자증권 고객자산운용본부장은 "저금리 장기화 및 코로나19, 사모펀드 사태 등 어려운 시장 여건 속에서도 DGB금융지주의 '고객섬김'이라는 핵심가치를 바탕으로 조직, 인력, 상품 부문에서의 노력의 결과"라고 말했다.

