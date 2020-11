홍준표 "모두 하나가 되어도 힘든 판에…더 당해야 정신차릴 건가"

[아시아경제 이지은 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표가 야권 통합을 두고 서로 이견을 보이는 국민의힘과 국민의당을 향해 "모두 하나가 되어도 힘든 판에 좀 더 당해봐야 정신들 차릴지"라고 비판했다.

홍 전 대표는 10일 페이스북에 "국민들은 대안세력으로 야당을 기대하고 있으나 한쪽은 편 가르기와 쪼개기에 열중하고 한쪽은 벤쳐 기업가 출신답게 또다시 창업 운운 하고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "모두 하나가 되어도 힘든 판에 좀더 당해봐야 정신들 차릴지"라며 "깊어가는 만추의 계절 만큼 시름도 깊어 간다"고 덧붙였다.

홍 전 대표는 "기업에게 갑질을 하고 서민에게 푼돈을 주어 그 돈으로만 살라고 강요하는 문재인식 좌파 경제 정책으로는 백약이 무효인 대 혼돈의 세상이 되었다"며 "어제 경제부총리와 예결위 질의 응답 과정에서도 보았듯이 문재인식 좌파 경제정책은 전환될 기미가 전혀 보이지 않고, 부동산 대란만 더 깊어 지면서 정치, 경제, 사회, 국방 정책의 대혼란만 다가오고 있다"고 지적했다.

