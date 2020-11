하나銀, 신보와 中企 경쟁력 회복 지원 '맞손'

[아시아경제 김민영 기자] 하나은행과 신용보증기금이 경영난에 허덕이는 중소기업 지원에 나선다.

하나은행은 신보와 중소기업 밸류업 프로그램 공동지원 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이 프로그램은 어려운 대외환경 등으로 일시적인 경영난을 겪고 있는 중소기업에 신규보증, 채무조정, 경영컨설팅 등 서비스를 제공해 부실을 사전에 방지하고 경쟁력 회복을 돕는 제도다.

지원 대상기업은 총여신 10억원 이상 100억원 이하인 제조업, 고용창출기업, 혁신기업, 신성장동력기업 등이다. 하나은행과 신용보증기금이 지원한 합산 채권액 비중이 해당기업 총채권액의 50%를 초과해야 한다.

이번 협약으로 하나은행은 ▲신규자금 지원 ▲대출금리 인하 ▲대출만기 및 분할상환 연장 등을 지원하고, 신보는 ▲신규보증 지원 ▲기존 보증 전액 만기연장 및 보증료 우대 ▲경영진단 컨설팅 등을 제공한다.

박승오 하나은행 여신그룹장은 “신보와 업무협약을 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대에 어려움을 겪고 있는 중소기업들이 경쟁력을 회복하고 재도약 할 수 있는 계기가 됐으면 한다”고 밝혔다.

