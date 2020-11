"골라 찍어 먹자!" 대상 청정원, ‘찍먹소스’ 신제품 3종 출시

[아시아경제 최신혜 기자] 대상 청정원이 그 간 외식 전문점에서만 즐기던 디핑소스를 집에서도 다양한 메뉴와 곁들여 보다 색다르게 즐길 수 있는 ‘디핑소스’ 신제품 3종을 출시했다고 10일 밝혔다.

청정원은 최근 가정 내 에어프라이어, 오븐 보급이 확대되면서 치킨, 튀김류 등 냉동·냉장 식품이 성장하는 추세로, 함께 찍어 먹기 좋은 디핑소스 수요 증가와 세분화된 소비자 니즈를 고려해 신규 카테고리를 확장, 출시했다. 평소 집에서 가족, 자녀들과 함께 디핑소스를 자주 사용하는 3045 주부들의 활용도가 높을 것으로 예상된다.

청정원 찍먹소스는 '맵닭치즈', '레몬크림', '오지치즈' 등 3종으로, 기존 디핑소스로 출시되지 않은 색다른 소스를 선보여 소비자 선택의 폭을 넓혔다는 점도 눈에 띈다. 집에서 만든 안주용 치킨, 간식용 튀김 등에 찍어 먹기 편하도록 발림성을 높였으며, 치킨, 닭봉, 새우튀김, 감자튀김 등 다양한 메뉴와 잘 어울려 더욱 맛있고 근사한 요리로 즐길 수 있다.

기존 액상타입 디핑소스에 생크림, 치즈 등을 넣어 보다 풍성한 맛을 담아 차별화했으며, 외식 프랜차이즈 및 해외에서 인기있는 디핑소스 메뉴를 선정해 제품화했다는 점도 특징 중 하나로 꼽힌다.

'찍먹 맵닭치즈(250g)' 소스는 매운맛과 부드러운 치즈 맛의 풍미를 함께 느낄 수 있어 색다르게 즐길 수 있는 치킨소스로, 한국인이 좋아하는 고추의 매운 맛과 덴마크산 치즈를 넣어 부드러운 맛이 일품이다. 잘게 썰어 넣은 레몬의 상큼한 풍미가 튀김의 느끼한 맛을 잡아주는 튀김 전용 소스인 '찍먹 레몬크림' 소스(230g)는 국내산 생크림의 부드러움과 달콤한 연유가 튀김의 맛을 더욱 맛있게 잡아주며, 새우튀김, 오징어튀김 등과 잘 어울린다. '찍먹 오지치즈' 소스(230g)는 덴마크산 체다치즈의 풍부한 맛과 할라피뇨 페퍼의 매콤한 맛이 조화롭게 어우러진 소스로, 감자튀김, 나쵸 등과 같은 스낵과 함께 곁들이기 좋다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr