포항시 청림동 14곳 농가, '여름 무' 예비수출단지로 선정

올해 미국 등에 203톤 수출 … 향후 3년간 5억원 시설 보수 지원금

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 '2021년 농식품 수출분야 공모사업'에서 동해면 청림동지역이 경북 최초로 '여름 무' 신선농산물 예비수출단지로 선정됐다고 10일 밝혔다.

이번 공모에 선정된 포항 '여름 무' 14농가 재배면적은 10㏊에 이른다. 미국·홍콩·캐나다·말레이시아 등에 여름 무 203t을 수출한 이들 농가는 지난 8월 예비수출단지 지정을 위해 신청한 뒤 종합평가를 거쳐 최근 최종 선정 통보를 받았다. 향후 3년간 생산환경 현대화, 고품질 생산 기자재 등 5억원의 지원사업 보조를 받게 된다.

신선농산물 예비수출단지로 선정되기 위해서는 수출실적이 1만달러 이상이어야 한다. 해당 농가들은 수출금액, 생산면적, 참여농가 수, 수출국가 등 1차 서류평가와 품목 유망성·단지 집약도 등 2차 현지평가를 거쳤다.

신선농산물 예비수출단지는 수출 유망품목 발굴 및 육성을 위해 생산에서 수출까지 패키지 지원을 통한 전략적 육성을 위한 제도로 정부지정 수출단지로 가기 위한 예비 단계다. 향후 수출 등 운영실태 평가에서 정부지정 수출단지로 지정될 경우 명실상부 전국에서 최초의 '여름 무' 수출단지로 등록된다.

오주훈 포항시 농식품유통과장은 "동해면 청림동 지역의 여름 무는 식감이 좋고 품질이 균일하다는 특징을 지닌다"며 "하절기 수확이라는 계절적인 강점이 있어 수출 확대의 기틀을 마련한 만큼 적극적인 해외 마케팅과 지원으로 농가소득에 기여할 수 있도록 하겠다"고 전했다.

