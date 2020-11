[e공시 눈에 띄네]코스피-9일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 72,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 73,300 2020.11.10 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 LG, 3분기 영업익 7671억원...전년비 116% 증가KCGS "상장기업 68% ESG 경영 수준 보통 이하"LG, 스타트업 육성도 '온택트' 전환…50개사 참가 close =3분기 영업익 7671억...전년비 116% 증가

◆ 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 285,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 277,500 2020.11.10 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"셀트리온, 램시마SC 증가로 실적 기대치 상회"셀트리온, 3분기 사상 최대 매출·영업익…'어닝 서프라이즈'외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승 close =3분기 영업익 2453억...전년비 138% 증가

◆ 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 761,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 777,000 2020.11.10 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성바이오로직스, 美 바이오사와 580억원 규모 위탁생산 계약 체결외국인 순매수세에 2440선 마감…코스닥 동반 상승외국인·기관 '쌍끌이' 매수…코스피 2450선 유지 close =579억 규모 의약품 위탁생산계약 체결

◆ 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 3,290 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,130 2020.11.10 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 대우건설, '의정부역 푸르지오 더 센트럴' 내달 분양대우건설, 3분기 영업이익 1029억원…전년동기대비 13.5%↓집값·재개발에 탄력… 볕 드는 상계뉴타운 close =달성파크푸르지오힐스테이트 수분양자에 대한 552억 규모 채무보증 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr