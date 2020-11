"위생 걱정 없이 혼자 즐긴다"…이디야커피, 이탈리아 컵 디저트 출시

[아시아경제 이선애 기자] 이디야커피가 10일 간편하게 즐길 수 있는 ‘컵 디저트’ 3종을 출시했다. 이번 ‘컵 디저트’ 3종은 낙농업이 발달한 이탈리아의 유명 낙농업체 에미(EMMI DESSERT ITALIA)에서 제조해 이탈리아 프리미엄 디저트의 맛을 느낄 수 있다.

이디야커피의 ‘컵 디저트 3종’은 ‘마스카포네 티라미수’, ‘레몬 마스카포네’, ‘블루베리 크림치즈’로 구성됐다. ‘마스카포네 티라미수’는 커피 풍미를 느낄 수 있는 촉촉한 시트에 진한 마스카포네 치즈를 넣어 부드러우면서 달콤 쌉싸름한 맛이 조화를 이룬다. ‘레몬 마스카포네’는 마스카포네 치즈에 상큼한 레몬주스를 더해 새콤달콤한 풍미가 돋보인다. ‘블루베리 크림치즈’는 달콤한 블루베리퓨레, 부드러운 크림치즈, 바삭한 비스킷을 한데 넣어 다양한 식감과 맛을 즐길 수 있다. 이번 ‘컵 디저트 3종’은 이탈리아의 신선한 치즈, 원물 사용 퓨레 등 고품질 원재료를 사용하며 품질을 한 단계 더 높였으며 3종 모두 가격은 3300원이다.

특히 이디야커피는 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 위생에 대한 고객들의 관심이 높아지며 카페에서 각자 먹는 ‘1인 1디저트’ 문화가 확산됨에 따라 이번 신제품을 혼자서도 즐길 수 있는 1인용 소포장 용기로 출시했다. 이디야커피의 ‘컵 디저트 3종’은 위생적인 포장으로 보관이 용이하여 카페 방문 고객뿐만 아니라 배달 주문 고객에게도 최적화된 제품이다.

이디야커피는 컵 디저트 3종 출시를 기념해 오픈마켓 11번가에서 기념 이벤트를 진행한다. 11일부터 5일동안 선착순으로 컵 디저트 3종 제품을 1000원 할인된 가격에 판매한다. 11번가 회원은 프로모션 기간 중 각 제품을 1개씩 구매할 수 있다.

김주예 이디야커피 마케팅본부 본부장은 “이번 신제품은 코로나19 시대에 매장에서는 물론 배달로도 즐기기 좋은 1인용 디저트”라며, “달콤한 이디야커피 컵 디저트와 따뜻한 아메리카노 한잔으로 코로나19로 인한 스트레스와 피로를 녹이시길 바란다”라고 말했다.

