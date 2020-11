[아시아경제 이현주 기자] 덕성여자대학교는 안병우 학교법인 덕성학원 이사장이 '핸드 인 핸드' 캠페인에 동참했다고 10일 밝혔다.

핸드 인 핸드 캠페인은 사회적경제기업의 제품 구입을 촉진하고자 진행되는 소셜 릴레이 캠페인이다. 사회적경제기업의 제품을 구매해 다음 참가자에게 전달하며 경제 활성화와 코로나19 극복을 응원하는 문구를 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 게시하는 방식으로 진행된다.

안 이사장은 "코로나19 장기화로 큰 타격을 받고 있는 사회적 경제기업과 소상공인을 진심으로 응원하며 덕성학원도 코로나19 극복과 경제 활성화를 위해 함께 노력하겠다"고 말했다.

안 이사장은 조희연 서울시교육감의 지목을 받아 이번 캠페인에 동참했다. 다음 참가자로는 연규홍 한신대학교 총장을 지목했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr