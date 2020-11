안동시, 시립중앙도서관 개관 … 책 3만2300권 비치

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시는 10일 옥동에 건립한 시립중앙도서관의 준공 및 개관식을 개최하고 본격적인 운영을 알린다.

안동시립중앙도서관은 접근성이 뛰어난 인구 밀집지역 6752㎡ 부지(시 소유·경북대로 426-36)에 건축 연면적 3469㎡, 지하 1층 지상 3층 규모로 건립됐다.

지하1층에 다목적실·사무실·보존서고, 지상1층에는 스터디룸과 어린이와 유아자료실, 2층에는 열람실과 일반자료실·휴게실이 마련됐다. 3층은 일반자료실에서 통하는 옥상화단과 건물뒤쪽에는 이용자들의 휴식 및 산책공간인 야외정원이 아름답게 조성돼 있다.

11일 정식개관을 위해 도서관 자료실에 신규구입 도서 3만2300여권을 비치했고, 이용자들이 편하게 열람할 수 있는 좌석도 총 550여개 갖추고 있다.

도서관 관계자는 "지난달 27일부터 6일까지 시범운영을 실시하는 등 개관준비에 매진해왔다"며 "지역의 중심도서관으로서 누구나 찾고 싶은 도서관, 머물고 싶은 도서관이 되도록 더욱 노력하겠다"고 강조했다.

