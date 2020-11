'경기도 희망을 쐈다'…극저신용대출 조기상환 잇따라

[아시아경제(수원)=이영규 기자] #1 실직 후 코로나19 영향으로 취업을 하지 못해 통신비, 월세 등을 연체하며 경제적 어려움에 처했던 A씨. A씨는 경기도 극저신용대출을 통해 50만원을 융통한 뒤 밀린 통신비와 월세 일부를 냈다. A씨는 이후 꾸준한 구직활동을 통해 일자리를 구한 뒤 정기적인 소득이 발생하자 대출금 50만원을 조기 상환했다. A씨는 "50만원이 큰 돈은 아니지만 실업 상태에서 급전이 필요할 때는 부담이 됐는데, 경기도에서 신속하게 대출해 줘 어려운 상황을 극복할 수 있었다"고 고마움을 전했다.

경기도가 코로나19로 생계가 어려워진 저신용자를 대상으로 '경기 극저신용대출' 사업을 펼치고 있는 가운데 대출금을 조기상환하는 사람들이 크게 늘고 있다.

10일 경기도에 따르면 10월말 기준 경기 극저신용대출 조기상환자는 모두 75명이다. 74명은 50만원 소액대출자였고, 나머지 1명은 300만원 대출자였다. 해당 대출은 모두 상환만기 기간이 5년이지만 조기 상환자들은 불과 5~6개월 새 대출금을 갚은 것이다.

경기 극저신용대출은 신용등급 7등급 이하 도민에게 연 1% 이자, 5년 만기로 50만원을 무심사 대출해 주는 사업이다. 심사를 거치면 300만원까지 가능하다.

도는 올해 500억원의 예산을 확보해 지난 4월(1차)과 7월(2차) 두 차례에 걸쳐 경기 극저신용대출을 실시했다. 1차 3만6598명과 2차 1만5877명 등 총 5만2475명에게 322억이 지원됐다.

이병우 도 복지국장은 "경기도가 극저신용자를 대상으로 무심사 대출을 한다고 했을 때 일부 돈을 떼이거나, 도덕적 해이 우려가 있기도 했다"면서 "대부분의 서민들은 위기의 순간을 넘길 수 있는 조그만 지원이 필요한 경우가 많다. 도민들의 선의를 믿고 사업을 계속해서 추진할 계획"이라고 설명했다.

도는 사업효과성 분석을 위한 만족도 조사 실시, 사회적 배려계층을 위한 특화사업 추진 등 올해 사업을 세밀히 분석하고 재정비해 내년에 사업을 계속하기로 했다.

한편 도가 1차와 2차 대출 신청자를 대상으로 사용 용도를 조사한 결과 1차의 경우 생활비를 목적으로 신청한 비율이 89.7%, 주거비 2.8%, 기존 대출금 상환 2.7%, 의료비 1.5%로 나타났다.

2차 역시 생활비 비중(78.7%)이 가장 컸으며 주거비 6.3%, 대출금 상환 5.2%, 의료비 4.0% 순으로 나타나는 등 긴급 자금 성격이 많았다.

10월에 진행된 3차 사업에는 6500명이 신청했다. 도는 대출심사가 마감되는 12월 중 대출금을 최종 지급할 계획이다.

