강병원 "尹, 정치행위 위법 아니지만 스스로 진퇴 결정해야"

[아시아경제 강주희 기자] 강병원 더불어민주당 의원은 9일 윤석열 검찰총장을 향해 "본인 스스로가 진퇴를 결정해야 한다"고 말했다.

강 의원은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "검찰총장이 이 정도로 정치 전면에 나섰으면 본인 스스로가 진퇴를 결정해야지 누가 자를 수는 없는 문제"라며 이같이 주장했다.

강 의원은 "검찰총장은 임기가 있다. 자르려 하거나 경질하려고 하면 국민들이 보기에 명백한 불법행위를 했다든지 위법 행위가 드러나야 한다"며 "그 사람이 뭔가 하는 일이 마음에 안 든다고 해서 자를 수는 없고 임기는 보장돼야 하지 않나"라고 지적했다.

이에 함께 출연한 성일종 국민의힘 의원은 "(윤 총장이) 정치적 행위를 했다. 그건 위법행위"라며 "정치적 중립을 지키지 않고 정치적 행위를 했다. 말도 안 되는 이유를 가지고 검찰총장을 찍어내지 말고 그거에 대해서 경질을 요청하고 자르면 된다"라고 말했다.

그러자 강 의원은 "그거를 위법이라고 어느 법에 근거해서 말할 수 있나"라며 "정치적 행위를 하고 있다는 것은 국민 모두가 안다. 하지만 이게 법에는 저촉되는 건 아니다"라고 강조했다.

그러면서 "지금까지 검찰, 윤 총장 같은 경우는 검찰의 기득권을 지키기 위해 모든 걸 다 해 왔다"며 "대통령의 인사권을 조국 (전 법무부) 장관의 수사를 하면서 침해했다. 국회 인사청문회를 방해 했다. 심지어는 이제 정부 정책에까지 뛰어듦으로써 정치검찰의 본색을 드러내고 있다. 하지만 이게 위법은 아닌 것"이라고 말했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr