바이든 코로나TF 출범‥트럼프 정부 퇴출 인사 포함

인수위 첫 인선이 코로나 대응

바이든, 오늘 바이러스퇴치와 경제재건 위한 연설 예정

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인 인수위원회가 9일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 태스크포스(TF) 참가자들을 발표하며 코로나19 극복을 위한 대응에 시동을 걸었다.

마침 이날 화이자와 바이오엔테크가 개발중인 코로나19 백신이 90% 효과를 보였다는 발표가 나오며 팬데믹(세계적 대유행)의 극복을 위한 희망도 확산되고 있다.

TF는 버락 오바마 행정부 때 공중보건서비스단(PHSCC) 단장을 역임했던 비베크 머시, 조지 HW 부시 및 빌 클린턴 행정부 때 식품의약국(FDA) 국장을 지낸 데이비드케슬러, 예일대학의 마셀라 누네즈-스미스 박사가 공동의장을 맡는다.

13명으로 구성된 TF에는 도널드 트럼프 행정부의 코로나19 대응에 문제점을 제기했다가 한직으로 밀려난 뒤 사직한 릭 브라이트 전 보건복지부 생물의약품첨단연구개발국(BARDA) 국장이 포함됐다.

이밖에 작년까지 국가안보회의(NSC)에서 의료ㆍ생체방어 준비팀을 이끌었던 미 외교협회 세계보건 수석위원인 루시아나 보리오 박사, '오바마케어' 설계자이자 오바마 전 대통령의 보건 참모인 제케 에마누엘 박사도 포함됐다.

애툴 가완데 하버드 의대 교수, 마이클 오스터홀름 미네소타대 감염병 연구ㆍ정책 센터장, 오바마 정부 글로벌 에이즈 조정관이었던 에릭 구스비 캘리포니아 의대 교수, 셀린 가운더 뉴욕대 그로스먼 의대 조교수, 로버트 우드 존슨 재단의 줄리 모리타 부회장 등도 발탁됐다.

바이든 당선인은 성명에서 "대유행은 우리 행정부가 직면할 가장 중요한 싸움 중 하나"라며 "과학과 전문가들로부터 정보를 받을 것"이라고 말했다.

또 "이 자문위는 감염 급증세를 관리하고, 백신 안전과 효과, 효율적이고 공평한 무료 배포를 보장하며, 위험에 처한 이들을 보호하는 나의 접근법을 구체화하는 데 도움을 줄 것"이라고 강조했다.

바이든 당선인은 이날 코로나19 자문단으로부터 브리핑받은 후 바이러스 퇴치와 미국경제 재건 계획에 대해 연설한다.

이번 TF는 바이든 정부 인수위 출범후 가장 먼저 내놓은 인선이다. 선거 기간 내내 코로나19 대응을 최우선으로 하겠다는 바이든 당선인의 의지를 다시 한번 확인한 것이다. 앞서 인수위는 전날 홈페이지를 통해 바이든 행정부가 최우선으로 대응해야 할 과제로 코로나19, 경제회복, 인종적 형평성, 기후변화 등 4가지를 적시했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr