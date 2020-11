트럼프 트윗 "코로나 백신 커밍순…주식시장 큰 폭 상승"

[아시아경제 김은별 기자] 미국 제약사 화이자가 9일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 초기 시험결과 효과가 높다고 밝힌 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령도 이에 대해 트윗을 날렸다.

트럼프 대통령은 이날 화이자의 백신에 대한 발표 직후 트윗을 올려 "주식시장이 크게 오르고 있고, 백신도 곧 나온다. 90% 효과가 있다고 한다. 매우 좋은 뉴스!"라고 밝혔다.

개장 전 미국 뉴욕증시 주요지수와 유럽 주요증시는 화이자와 바이오엔테크 등이 개발 중인 코로나19 백신 효과가 높게 나타났다는 소식에 현재 급등 중이다. 코로나19 백신을 공동 개발중인 미국 화이자와 독일 바이오엔테크는 이날 "코로나19 백신의 초기 분석결과 90% 이상의 효과가 입증됐다"고 밝혔다. S&P 500 지수선물은 3.6% 상승하고 있다.

그러나 이날 미 증시가 개장 전부터 상승세를 보인 데에는 조 바이든 당선인이 대선에서 승리한 소식도 영향을 미쳤다. 트위터 사용자들은 "트럼프 대통령이 대선에서 졌기 때문에 주가가 오르는 것"이라며 댓글을 달기도 했다.

