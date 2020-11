[아시아경제 조인경 기자] 서울시와 서울사랑의열매가 10일 오전 시청사에서 에너지 취약계층을 위한 혹한기 난방비 및 방한용품 전달식을 갖는다.

서울시 복지시설에 겨울철 난방비 5억원이, 에너지 취약계층에는 이불과 발열내의 등 방한용품 1억원 상당이 지원될 예정이다.

시는 올 여름에도 서울사랑의열매, 서울시사회복지협의회와 함께 혹서기 피해에 취약한 고독사 위험가구 등 에너지 취약계층에 창문형에어컨 등 냉방용품 2억원 상당을 지원한 바 있다.

