애플 본진에서 3분기 스마트폰 1위한 삼성

3분기 점유율 33.7%로 1위

2위는 애플, 3위는 LG전자

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 애플을 밀어내고 3분기 북미 스마트폰 1위를 차지했다.

9일 시장조사기관 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 3분기 삼성전자의 북미 스마트폰 시장 점유율은 33.7%로 1위를 기록했고, 점유율은 전 분기(27.3%)와 전년 동기(27.0%)보다 약 6%p 상승했다.

애플은 30.2%로 2위, LG전자는 14.7%로 3위를 기록했다. 3분기 북미 스마트폰 전체 출하량은 3370만대였고 이중 삼성전자의 스마트폰 출하량은 1120만대, 애플은 1060만대, LG전자는 470만대였다.

삼성전자가 북미 스마트폰 시장에서 1위를 차지한 것은 2017년 2분기 이후 3년 만이다. 통상 9월에 신제품을 공개하고 10월에 출시하던 애플이 올해는 한 달 가량 늦게 출시하면서 3분기 점유율을 삼성에 뺏겼다.

3분기에 삼성·LG전자가 9월과 10월에 각각 플래그십 신제품을 출시한데다 중저가 제품군을 강화하면서 점유율을 끌어올린 것으로 풀이된다. 아이폰 신제품 출하량이 반영되는 4분기 실적은 애플이 다시 1위를 차지할 가능성이 높다.

삼성전자는 3분기 스마트폰 시장에서도 1위를 차지했다. SA에 따르면 삼성전자는 점유율 21.7%, 출하량 8040만대로 화웨이(14.0%)를 누르고 1위를 탈환했다. 애플은 12.6%로 3위를 차지했다.

