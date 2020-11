NH농협은행 "DT 내·외부 아이디어 결집 중"

기존 기획·전략 중심의 하향식에서 고객 의견 등 내·외부 아이디어 중심의 상향식으로 전환

[아시아경제 박선미 기자] NH농협금융지주는 9일 기존 기획·전략 중심의 하향식 디지털전환(DT)에서 내·외부의 다양한 아이디어 중심의 상향식으로 변화를 통해 DT 혁신에 박차를 가하기로 했다고 밝혔다.

핵심 방안으로 은행 '디지털R&D센터'에 내·외부 집단지성 결집의 중추적 역할을 부여하고 그룹 '공유 서비스 센터'로서의 역할을 수행하도록 했다.

클라우드 기반 개방형 협업 플랫폼을 통해 고객, 직원, 스타트업, 대학생 창업동아리 등의 내·외부 아이디어를 결집하고 디지털선행기술 도입 연구, 조사, 인큐베이팅을 거쳐 비즈니스(사내벤처 등)로 구현할 계획이다.

또한 2017년부터 은행권 최초로 시작된 해커톤 대회를 올해는 사회적 거리두기를 감안해 온라인으로 진행한다. 네이버 클라우드와 오픈API 활성화를 위한 농협API 활용 및 AI 연계서비스 개발을 위해 기업과 일반부문으로 나눠 진행할 예정이다.

향후에는 범위를 확대해 농협금융 임직원이 참여할 수 있는 계열사 부문도 신설해 '디지털 퍼스트 문화 붐' 조성을 도모하고 계열사 연계 서비스를 적극 발굴할 계획이다.

김광수 회장은 “농협금융 DT가 본궤도에 오른 만큼 이제는 내·외부의 아이디어를 결집하고 비즈니스로 연결하는 협업체계를 마련하여 고객 중심 디지털 전환에 속도를 더 해야 한다”고 강조했다.

