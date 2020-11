SK하이닉스, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 개인 323만 738주 순매도

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 86,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,574,875 전일가 86,300 2020.11.09 13:38 장중(20분지연) 관련기사 美대선 전후, 외국인들이 찜한 종목은 '배터리·반도체·IT'외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속[주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인 close 는 9일 오후 1시 30분 현재 전일과 같은 8만 6300원에 거래되고 있다. 거래량은 153만 1750주로 전일 거래량 대비 53.59% 수준이다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 86,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,574,875 전일가 86,300 2020.11.09 13:38 장중(20분지연) 관련기사 美대선 전후, 외국인들이 찜한 종목은 '배터리·반도체·IT'외국인, 한 주만에 '사자'…배터리株 매수 지속[주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인 close 는 글로벌 메모리 반도체 전문 제조기업으로 알려져 있다.

11월 4일 NH투자증권의 도현우 연구원은 '실적 발표 컨퍼런스콜에서 인텔 NAND 사업부 인수에대해 설명. 당사는 이번 딜에 대해 매우 긍정적으로 평가. 현재 SK하이닉스NAND 사업부가 적자 상황인 것과 달리 인텔 대련 팹은 흑자 기조 유지 중. 더 높은 기술력이 필요한 고부가가치 제품을 생산하고 있음. 인텔의 데이터센터 SSD 생산 기술이 업계 최고 수준. 이번 딜로 SK하이닉스가 부족한 데이터센터 포트폴리오, 원천 특허, 다양한 고객 베이스를 한 번에 확보할 수 있다는 측면에서 긍정적. '이라며 SK하이닉스의 목표가를 10만 5000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 SK하이닉스를 323만 738주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 91만 8316주 순매수, 225만 5712주 순매수 했다.

