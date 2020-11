강진군, 적극행정 우수공무원 선발

부서 및 국민추천 방식으로 접수…인사상 우대조치

[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 일하는 공직사회 분위기 조성 및 적극행정 문화 확산을 위해 2020년 상·하반기 적극행정 우수공무원을 선발한다고 9일 밝혔다.

군정발전에 이바지하고 성과달성을 위해 노력한 공무원의 우수사례를 부서 및 국민 추천 방식으로 접수하고, 적극행정 심의회를 통해 선발된 우수공무원에게 인사상 우대조치를 부여한다.

하반기 적극행정 우수공무원 선발은 담당자의 추진 노력이 담긴 구체적 사례를 중심으로 평가하게 되며 심사 분야는 규제혁신, 민원 또는 갈등 해결, 공공서비스 질 향상, 신규 정책 발굴·추진, 행정효율 향상 등 5개 분야이다.

적극행정 우수공무원 국민추천은 오는 27일까지 강진군청 홈페이지 소통·참여에서 적극행정 국민추천 서식을 내려받아 작성한 뒤 강진군청 총무과 행정팀으로 우편 제출하거나 전자우편으로 제출하면 된다. 관련 문의는 강진군청 총무과 행정팀으로 하면 된다.

군 관계자는 “이번 적극행정 우수공무원 선발이 업무추진 능력을 증진하는데 좋은 동기 부여가 되리라 생각한다”며 “군민이 체감할 수 있는 적극행정 문화가 공직사회 내에 활성화될 수 있도록 우수사례 발굴과 홍보에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

