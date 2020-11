디스커버리펀드 피해자들 “기업은행, 100% 직접 자율배상 나서라”

9일 오전 금감원 앞서 피해 해결 촉구 기자회견

대책위 "사기판매 행위 인정하고 원금 보장해야"

[아시아경제 유병돈 기자, 김성원 인턴기자] 기업은행 디스커버리펀드 피해자들이 피해 해결을 촉구하고 나섰다.

기업은행 디스커버리펀드 사기피해대책위(대책위)는 9일 오전 10시30분께 서울 여의도 금융감독원 앞에서 펀드 피해의 해결을 촉구하는 기자회견을 열고, 윤종원 기업은행장을 향해 사기판매 행위를 인정하고 계약을 무효화해 원금을 보장해달라고 요구했다.

이날 대책위는 “기업은행은 기업을 살리겠다면서 결국 디스커버리펀드를 통해 기업에게 어려움을 더해주고 말았다”며 “대책위는 금감원 분쟁조정 비율의 불리함을 넘어 기업은행의 특수성을 반영한 직접 자율배상 100%가 적용되는 투쟁을 끝까지 벌여나갈 것”이라고 주장했다.

최창석 대책위원장은 “최근 국정감사에서 윤종원 행장이 ‘금감원 검사가 끝나고 결과를 기다리고 있는데 은행의 잘못된 부분에 대해서 응분의 책임을 질 것’이라고 했다”면서 “그러나 우리는 금감원 검사와 무관하게 기업은행과 IBK투자증권에 자율배상 100%를 요구하고 사기피해 금액을 반드시 받아낼 것”이라고 목소리를 높였다.

대책위는 지난달 30일부터 기업은행 본점 앞에서 ‘확성기 소음투쟁’을 벌여왔다. 피해 해결은 물론 정부와 국회도 ‘사모펀드 피해자 구제 특별법’을 즉각 마련해야 한다는 주장이다.

대책위는 “확성기 소음투쟁은 코로나19 상황에 맞는 소규모 집회투쟁으로, 기업은행과 IBK투자증권이 직접 자율배상에 나서도록 하겠단 의지의 표현”이라며 “피해 원금을 돌려받을 때까지 무기한 진행할 예정이며, 금감원과 IBK투자증권까지 대상을 확대하고 사모펀드 공동대책위원회와 협력해 각 디스커버리 금융사까지 퍼지도록 할 계획”이라고 설명했다.

한편 디스커버리펀드 사태는 지난해 국내 운용사 디스커버리운용이 기획 투자한 'US핀테크글로벌채권펀드'가 환매중단되면서 발생했다. 해당 펀드는 기업은행과 IBK투자증권을 통해 판매됐다. 피해 규모는 약 1800억원에 달한다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr김성원 인턴기자 melody12147@asiae.co.kr